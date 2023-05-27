2023/05/27 | 19:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الأرقام إلى تزايد أعداد العراقيين الذين يترددون على المستشفيات الخاصة، وذلك بسبب تردي أوضاع المستشفيات الحكومية وافتقارها الكثير من الخدمات الطبية المهمة التي يحتاجها المرضى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب تردي أوضاع المستشفيات الحكومية.. العراقيون يقبلون على المستشفيات الخاصة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب تردي أوضاع المستشفيات الحكومية.. العراقيون يقبلون على المستشفيات الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).