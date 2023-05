مزايا جديدة من تويتر.. كبيرة المصممين تعلن عنها

2023/05/27 | 19:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في وقت تسعى منصة التدوين المصغر إلى تحسين تجربة مشاركة ومشاهدة الفيديو من أجل منافسة الشبكات الاجتماعية الأخرى مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، أعلنت كبيرة المصممين في تويتر أندريا كونواي الجمعة عن قدوم مجموعة من المزايا الجديدة المرتبطة بمشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة.

ووفق الصورة المرفقة بالتغريدة، سوف تُحدّث واجهة مشغل الفيديو لإضافة المزيد من الخيارات، مع تجميعها في قائمة واحدة تُسهل الوصول إليها.

excited to start doing more with media on twitter pic.twitter.com/ctOVYAYHfZ

— Andrea Conway (@ehikian) May 25, 2023

