المالية النيابية تدقق جداول قانون الموازنة

2023/05/27 | 19:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عقدت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، السبت، اجتماعاً ناقشت فيه آلية إجراء المناقلات بين وحدات الإنفاق بناء على حاجة المؤسسات في سبيل تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية.

وثمن العطواني، بحسب بيان للجنة: "جهود أعضاء اللجنة المبذولة في تحليل البنود وتدقيق الجداول الواردة في قانون الموازنة العامة".

وأضاف البيان، "جرت مناقشات حول كيفية إجراء المناقلات بين وحدات الإنفاق حسب الحاجة، فضلاً عن إضافة تخصيصات مالية لمشاريع التنمية".

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