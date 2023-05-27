2023/05/27 | 19:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ATJ20L1S6M8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المالية النيابية تكمل مقترحها المتعلق بإقليم كردستان وتصوت عليه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المالية النيابية تكمل مقترحها المتعلق بإقليم كردستان وتصوت عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).