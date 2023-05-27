مقتل ثلاثة جنود ايرانيين خلا اشتباكات مع قوات طالبان على الحدود

2023/05/27 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – الزمان: كشف وسائل اعلام ايرانية السبت، عن مقتل 3 جنود من قوات حرس الحدود الإيرانية في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان، بينما اتهمت طالبان الجنود الإيرانيين بالمبادرة بإطلاق النار ودعت للحوار.وقالت طهران تايمز أن (طريق الحرير) الحدودي بين إيران وأفغانستان تم إغلاقه عقب تبادل إطلاق النار بين الطرفين.و نقل تلفزيون طلوع […]

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