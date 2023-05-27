الوطني الكردستاني: اعضائنا في اللجنة المالية صوتوا على فقرة الإقليم في الموازنة

2023/05/27 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، أن أعضائه في اللجنة المالية النيابية صوتوا على بنود الموازنة.وقال عضو الاتحاد شيرزاد صمد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن ” اعضاء الاتحاد ضمن اعضاء اللجنة المالية وصوتوا على بنود الفقرة التي تخص اقليم كردستان”.

وأضاف: “لا نجد اي اشكال وعلى العكس ان بعض الفقرات مفسرة بصورة واضحة لتلزم حكومة الاقليم بإعادة نسبة ١٠% من الادخار وهذا ما عارضه الحزب الديمقراطي على اعتبار انه المتسلط على تخصيصات الإقليم”.

وتابع صمد: “هناك نقطة مهمة ألزمت حكومة الاقليم بتقسيم الايرادات على جميع المحافظات بشكل منصف وستقرر الحكومة المركزية حينها ارسال المبالغ للمحافظة المتضررة في الإقليم”.

واختتم قائلاً: “السياسية التي يتبعها الحزب الديمقراطي تعسفية لكسر ارادة الاحزاب الكردية وهيمنتها على السلطة وتفرده بها”.

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