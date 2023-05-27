أردوغان: لم تخسر نساؤنا حقوقهن منذ 21 عاماً ومساعد “كيليتشدار” يجبر الطالبات لخلع الحجاب

2023/05/27 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن النساء في البلاد لم تخسر حقوقهن منذ 21 عاما، موجها رسالة إلى زعيم تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.وقال أردوغان في […]

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