2023/05/27 | 19:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



وزير الدفاع يشرف على الأعمال الجارية في معسكر التاجي المركز الخبري الوطني.

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