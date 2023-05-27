خبراء قانون: طريق التنمية يستدعي تفعيل الاتفاقات المشتركة بين الدول والمصادقة الأممية

2023/05/27 | 19:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، السبت، ان مشاركة هذا العدد...

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