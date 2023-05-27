طعام فاسد يصيب عشرات الطلاب بالتسمم خلال سفرة مدرسية بدوكان

2023/05/27 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر طبي في اقليم كردستان، اليوم السبت، بتعرض 30 طالبا وطالبة للتسمم خلال سفرة مدرسية الى مصيف دوكان.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "30 طالب وطالبة مدرسة أهلية تعرضوا للتسمم والتقيؤ في مصيف دوكان في محافظة السليمانية"، مبينًا أن "التسمم جاء نتيجة اكل طعام فاسد فيما تم نقلهم جميعا المستشفى".

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