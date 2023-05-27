وزير الصحة يتحدث عن

2023/05/27 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتير وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، ان هناك تهويلا في المعلومات المتداولة حول مرض واصابات الحمى النزفية في العراق.

وقال الحسناوي، في تصريح فيديوي حصلت عليه "بغداد اليوم"، إن "هنالك اصابات مسجلة ولكنها ليست بالارقام التي تتناقلها وسائل الاعلام ومواقع التواصل"، مشيرا الى ان "المسؤولية الوقائية تقع على وزارة الزراعة واصحاب المواشي والقصابين وكذلك ربات المنزل".

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