2023/05/27 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتهى عقد لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم أمجد عطوان مع فريقه الشمال القطري.وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ”ايرث نيوز” إن “اللاعب أمجد عطوان، انتهى عقده فعلياً مع فريق الشمال القطري وبالتالي لم يعد لاعباً للفريق”.وبين أن “عطوان تلقى عرضين رسميين من ناديين في قطر، حيث من المؤمل أن يختار أحدهما خلال […]

ظهرت المقالة مصير أمجد عطوان بعد نهاية عقده مع الشمال القطري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير أمجد عطوان بعد نهاية عقده مع الشمال القطري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير أمجد عطوان بعد نهاية عقده مع الشمال القطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).