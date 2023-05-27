حزب كردي: الموازنة أنصفت الموظفين الكرد والديمقراطي يريد السيطرة على موارد الاقليم

2023/05/27 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن حراك الجيل الجديد موفق

حسين، اليوم السبت، إن التعديل الذي

أجرته اللجنة المالية في مجلس النوب كان

منصفا بحق الموظفين في كردستان العراق.

وقال حسين في تصريح لوكالة "المطلع"، ان

"الموازنة

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