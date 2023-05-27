الكهرباء تعلن بدء الربط مع الأردن مطلع تموز المقبل

2023/05/27 | 20:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت،

إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع

شهر تموز المقبل، فيما أوضحت آخر

المستجدات بشأن اتفاقيات الربط مع

السعودية ودول الخليج وتركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد

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