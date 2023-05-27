يربط آسيا بأوروبا بسكك حديدية.. ماذا تعرف عن طريق التنمية الجديد بالعراق؟

2023/05/27 | 20:53 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت العاصمة العراقية بغداد اليوم مؤتمرا للإعلان عن طريق التنمية الجديد الذي يربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، وشارك في المؤتمر وفود من 10 دول، إضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

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