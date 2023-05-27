قتل شاب ورمي جثته في الشارع بالبصرة

2023/05/27 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل شاب ورمي جثته في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "شابا قُتل وتم رمي جثته في الشارع في قضاء الدير شمال البصرة".

ولم تتحصل "بغداد اليوم" على مزيد من التفاصيل بشأن الحادث.

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