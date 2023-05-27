شهران على تعليق نفط كردستان.. خسارة 2 مليار دولار وموعد الاستئناف مجهول

2023/05/27 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-اربيل

أحصى الخبير الاقتصادي والمستشار في شؤون النفط كوفند شيرواني، اليوم السبت، الخسائر التي لحقت بكردستان والعراق بعد مرور شهرين على استمرار توقف صادرات الإقليم النفطية عبر ميناء جيهان التركي.

وقال شيرواني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لو افترضنا أن صادرات العراق من كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان تبلغ 480 ألف برميل يوميا، وبرميل النفط يباع بـ 70 دولاراً، فأن الخسارة ليوم واحد تبلغ 33 مليون دولار".

وأضاف أن "الخسارة منذ توقف التصدير أي منذ 25 آذار مارس، تبلغ أكثر من ملياري دولار، وهذه الخسارة لحقت بالاقتصاد العراقي بشكل عام، لآن الاتفاق المبرم بين بغداد وأربيل، جعل مسؤولية نفط الإقليم بإشراف شركة سومو".

وكانت الحكومة العراقية ووزارة النفط قد اعلنت في وقت سابق ولاكثر من مرة عن قرب استئناف تصدير النفط عبر تركيا، الا ان التقارير العالمية تؤكد ان المؤشرات لاتوحي بامكانية استئناف تصدير النفط قريبا، خصوصا مع انشغال الجانب التركي بالانتخابات قبل حسم قضية ونوع الاتفاق مع العراق بشأن تصدير النفط وفق الوضع الجديد تحت ادارة بغداد

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