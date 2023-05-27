كشف تفاصيل جديدة عن انفجار الخالص

2023/05/27 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني، اليوم السبت، عن حصيلة انفجار الخالص شمال ديالى، فيما اشار الى توجه فريق تحقيقي من بعقوبة الى الخالص للوقوف على ملابساته.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "انفجارا حصل داخل مركبة متوقفة قرب ساحة مصطفى جواد شرق قضاء الخالص (20كم شمال بعقوبة) قرب طريق كركوك- بغداد اسفر عن اصابة شرطي بجروح طفيفة"، نافيا "وقوع اصابات في صفوف المدنيين".

واضاف، انه "لم تعرف حتى الان ما اذا كان الانفجار عبارة عن عبوة لاصقة او جسم متفجر اخر"، مؤكدا بأن "لجنة تحقيق عاجلة من بعقوبة توجهت الى الخالص للوقوف على تفاصيل الانفجار الذي يعد الاول من نوعه منذ اشهر".

ونفى المصدر، "وقوع الانفجار قرب سوق الخالص"، مؤكدا بأنه "في اطراف المدينة وتجري حاليا تحقيقات لمعرفة صاحب المركبة".

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