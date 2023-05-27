طهران تتهم مسلحي طالبان بمهاجمة مقر حدودي للشرطة جنوب شرقي إيران

2023/05/27 | 21:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيرانية العميد قاسم رضائي، حركة طالبان الأفغانية، بإطلاق النار على مقر للشرطة في منطقة "ساسولي" الحدودية مع أفغانستان، بحسب بيان له نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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