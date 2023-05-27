بايرن يقيل كان وحميدجيتش عقب التتويج باللقب

2023/05/27 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلن رئيس نادي بايرن ميونيخ هيربرت هاينر السبت بعد دقائق من تتويج العملاق البافاري باللقب الحادي عشر توالياً والـ33 في تاريخه في الدوري الالماني لكرة القدم، إقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسم صالح حميدجيتش من منصبيهما.وقال هاينر لوسائل الاعلام في المنطقة المختلطة “ربما علمتم بما […]

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