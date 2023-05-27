2023/05/27 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتفاق على تشكيل لجان فنية للتوصل إلى تفاهمات العراق يطلب من الجوار إنضاج مشروع طريق بري يربط الخليج بتركيا بغداد – قصي منذر حظي مشروع طريق التنمية العراقي الذي اعلنت تفاصيله الحكومة في بغداد امس، بثناء وفود الدول المشاركة بشأن اهميته الواعدة في توسيع شبكة ربط الخليج بتركيا.ولا يزال المشروع الذي حدّدت كلفته بنحو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلب من الجوار إنضاج مشروع طريق بري يربط الخليج بتركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطلب من الجوار إنضاج مشروع طريق بري يربط الخليج بتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).