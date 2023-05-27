2023/05/27 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يشعر بخيبة أمل والخلافات على الموازنة تتصاعد قبل إقرارها مسعود حيدر يحذّر من العودة إلى دوامة عدم الإستقرار اربيل – فريد حسن طفت الخلافات السياسية على السطح مجددا بعدما اجرى بعض النواب تعديلات على بنود خاصة بحصة اقليم كردستان ،مما قد يعوق مساعي البرلمان في اقرار اكبر موازنة في تاريخ العراق، فيما أعرب رئيس […]

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