2023/05/27 | 21:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزارة الكهرباء، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع...

ظهرت المقالة الربط الكهربائي مع الأردن سيكون جاهزا في بداية تموز أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربط الكهربائي مع الأردن سيكون جاهزا في بداية تموز) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربط الكهربائي مع الأردن سيكون جاهزا في بداية تموز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).