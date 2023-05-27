ضربات جوية جديدة على

2023/05/27 | 21:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفّذت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، غارات جوية جديدة، السبت، على مواقع مهرّبين في مدينة الزاوية غربي البلاد، بحسب تقارير إعلامية.

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