عبد الواحد: اغلبية النواب وصلوا الى البرلمان بأصوات ناخبي المناطق الفقيرة

2023/05/27 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت عضو مجلس النواب سروه عبد الواحد، اليوم السبت، ان اغلبية النواب وصلوا الى البرلمان بأصوات ناخبي المناطق الفقيرة، واليوم هم بحاجة الى تقديم الخدمات والتخصيصات المالية لهم.وقالت عبد الواحد […]

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