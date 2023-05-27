الكهرباء تحدد “تموز” المقبل موعد مع الأردن

2023/05/27 | 21:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز المقبل، فيما أوضحت آخر المستجدات بشأن اتفاقيات الربط مع السعودية ودول الخليج وتركيا.وقال المتحدث باسم الوزارة، […]

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