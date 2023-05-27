2023/05/27 | 21:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -tL5EyKPhQk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "سيوف الحق" تلاحق داعش في مناطق "الفراغ الأمني") نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "سيوف الحق" تلاحق داعش في مناطق "الفراغ الأمني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).