حزب طالباني يدافع عن تعديلات الموازنة ويؤكد: لا تمس أي جهة سياسية

2023/05/27 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم

السبت، أنه سيصوت على الموازنة وفقا

للتعديلات الجديدة التي أجريت عليها،

مؤكدا أن التعديلات لا تمس أي جهة

سياسية وغرضها دفع رواتب الموظفين في

أوقاتها.

وقالت النائب

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