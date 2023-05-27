2023/05/27 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت، السبت، اشتباكات مسلحة بين حرس

الحدود الإيراني وقوات حكومة "طالبان"

على الشريط الحدودي بين إيران

وأفغانستان.

وذكرت "وكالة أنباء فارس"، أن

الاشتباكات المسلحة اندلعت بالقرب من

"مخفر ساسولي" الحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات بين حرس الحدود الإيراني وقوات "طالبان") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).