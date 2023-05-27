العمل توضح حول الراتب التقاعدي للخدمة العسكرية ضمن قانون الضمان الجديد

2023/05/27 | 21:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،

اليوم السبت، توضيحا بشأن الراتب

التقاعدي للخدمة العسكرية ضمن قانون

الضمان الجديد.

وقالت مديرة دائرة الضمان والتقاعد

للعمال في الوزارة خلود حيران الجابري

في تص

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