بعد دقائق من الفوز بالدوري.. بايرن ميونخ يقيل أوليفر كان وحميديتش

2023/05/27 | 21:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي بايرن ميونخ اقالة رئيسه التنفيذي أوليفر كان ومديره الرياضي البوسني حسم صالح حميدجيتش من منصبيهما، بعد دقائق فقط من تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني.

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