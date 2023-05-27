نقل الاموال بـ

2023/05/27 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عدد من اصحاب معارض السيارات في العراق، عن موقفهم تجاه القرار الحكومي وحملة وزارة الداخلية ضد التعامل بالعملة الاجنبية في البيع والشراء لمختلف انواع السلع، معبرين عن عدم رضاهم على القرار الذي وصفوه بالمستعجل.

وقال عدد من اصحاب المعارض، لـ"بغداد اليوم"، إن "العجلة التي يبلغ سعرها 60 الف دولار على سبيل المثال، سنحتاح الى نقل قيمتها بالدينار العراقي بواسطة "الكواني" والتي تبلغ نحو 90 مليون دينار، وذلك بسبب الفئات الصغيرة للعملة العراقية التي قد تكون من فئة الخمسة الاف وحتى الخمسين الف دينار، مقارنة بالمئة الدولار".

واشار عدد من اصحاب المعارض الى ان الحكومة عندما تفرض البيع والشراء بالدينار العراقي، هذا يعني انها تريد ان نحسب القيمة بالتسعيرة الرسمية، بالمقابل اذا اخذنا هذه الدنانير لتحويلها الى دولار سنشتريه بسعر السوق الموازي، ولاتوفر الحكومة لنا الدولار مثلا بالسعر الرسمي لاعمالنا"، الامر الذي وصفوه بأنه "قرار غير مدروس".

بالمقابل عبر عدد من اصحاب المعارض عن ترحيبهم بالقرار، الا انهم اكدوا انه يحتاج لوقت طويل للاعتياد عليه حيث ان سوق السيارات منذ اكثر من عشرين عاما يتعامل بالدولار.

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