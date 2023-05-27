2023/05/27 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، نتائج اليوم الاول للمرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية.

وقال بيان لقيادة العمليات، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد أن انطلقت على بركة الله وعلى ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة المرحلة الخامسة من عملية سيوف الحق وذلك في تمام الساعة "06.00" من صباح اليوم السبت، وبالاستناد الى معلومات استخبارية في ديالى وطوزخرماتو وكركوك لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك بين المركز والإقليم".

واضاف البيان، ان "العملية شاركت فيها قوات الجيش والبيشمركة ووزارة الداخلية والحشد الشعبي بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش والمفارز الفنية من مديرية الاستخبارات العسكرية والصنوف الساندة والخدمية الاخرى بحضور رئيس اركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وحضور ميداني لقادة العمليات والفرق وآمري المحاور من خلال تفعيل نوعي وحيوي للمقرات الجوالة التي تم افتتاحها في اماكن متقدمة بحضور ممثلي كل الوزارات والقيادات الامنية".

وبحسب البيان، فإن نتائج اليوم الاول كانت:

- العثور على (25) وكرا ونفقين للإرهابيين (7) عبوات ناسفة وقنبرة هاون عيار (28) ملم وتدمير نقطة رصد ودراجة نارية.

وتابع، ان "العمليات الاستباقية التي تقوم بها قطعاتنا الأمنية البطلة في قواطع المسؤولية كان لها أثر نوعي وستراتيجي بالغ الاهمية على سير العمل الأمني وديمومة الاستقرار والامن في مدننا"، لافتاً الى ان "المرحلة لازالت مستمرة".

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