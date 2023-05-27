الكهرباء: بدء الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز كمرحلة أولى

2023/05/27 | 21:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الكهرباء، السبت، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر تموز المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن "الربط مع الأردن سيكون جاهزاً بتاريخ 1 تموز كمرحلة أولى بطاقة 50 ميكاواط تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية".

وأوضح، أن "الربط مع الأردن كان يستلزم إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية، حيث كان من المفترض أن يدخل للعمل في 1/6، ولكن نتيجة بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة وبعض المتعلقات بالجانب الأردني تم تأجيلها إلى 1/7".

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