2023/05/27 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حصل النجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، ‭‬‬‬مهاجم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في البريميرليغ، بعد موسمه الأول في المسابقة والذي حطم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وشاب بالبريميرليغ المركز الخبري الوطني.

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