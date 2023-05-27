2023/05/27 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، اليوم السبت، اللجنة المالية بتصويب عدد أعضائها إلى (23) بدلاً من الحالي (24) إستناداً للنظام الداخلي، وتعليق أعمالها لحين إعادة هيكلية اللجنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



شاخوان يطالب اللجنة المالية بتصويب عدد أعضائها لـ23 المركز الخبري الوطني.

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