حقيقة خلاف عدنان درجال مع عماد محمد

2023/05/27 | 22:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مدرب منتخبنا الشبابي عماد محمد، حقيقة خلافه مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال.وقال محمد في تصريح نقله الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية إن “الأنباء التي تتحدث عن وجود خلافات مع رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال غير صحيحة، فهو رجل فني إضافة لمهامه الإدارية، ولذلك فلم يتوقف لحظة واحدة في دعم […]

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