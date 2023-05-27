يضم دول الخليج وإيران وتركيا.. العراق يكشف تفاصيل مشروع

2023/05/27 | 22:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، باسم العوادي، عن رؤية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بشأن "طريق التنمية" وأهميته في تعزيز التجارة بين دول المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الحكومية (واع).

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