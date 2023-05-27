2023/05/27 | 22:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت دارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم “السبت” عن بدء العمل بنظام خدمة الدفع الإلكتروني (POS) في مكاتب الشركة لحجز وإصدار تذاكر السفر في العاصمة بغداد وهي مكاتب السعدون والصالحية والرشيد وتم تزويدها بالإجهزة المطلوبة وتدريب كادر من ملاكات الشركة على طرق إستخدامها لتحقيق إنسيابية في العمل.

وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم عاجل في بيانه أنه "استناداً لتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وإنسجاماً مع التوجهات الحكومية تم إعتماد هذه الخدمة في هذه المكاتب ومن المقرر تفعيلها في مكاتب الشركة الاخرى بإعتبارها من الأساليب الحديثة في التعاملات المالية حيث سيتيح للمسافر إمكانية الدفع عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني المحلية والدولية visa, master card, paypal."

يذكر أن الخطوط الجوية العراقية كانت قد فعلت هذه الخدمة في أغلب مكاتبها الخارجية خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي على هامش زيارة معالي وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي إلى مكتب الشركة في مدينة القاهرة المصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تفعل خدمة الدفع الإلكتروني في مكاتبها داخل بغداد ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تفعل خدمة الدفع الإلكتروني في مكاتبها داخل بغداد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).