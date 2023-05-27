2023/05/27 | 22:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احتفظ فريق بايرن ميونخ بلقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم،...

ظهرت المقالة بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني للمرة 11 تواليا أولاً على المسلة.

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