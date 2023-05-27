قيادي في الاطار: انقرة استخدمت المسيرات 23 مرة خلال 2023

2023/05/27 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة، السبت، بان انقرة استخدمت المسيرات 23 مرة خلال 2023.

وقال عودة في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "انقرة استخدمت الطائرات المسيرة 23 مرة في قصف اهداف في العراق ضمن حدود اقليم كردستان والموصل بذريعة تعقب مقاتلي حزب العمال الكردستاني خلال 2023".

واضاف، ان "مايحدث تجاوز للسيادة الوطني وتحويل اراض عراقية الى ساحة تصفيات مؤكدا ضرورة توقف القصف وان يحسم مصير اي مجاميع مسلحة تهدد امن واستقرار دول الجوار في الاقليم سواء تركيا او ايران لان الدستور واضح في منع اي انشطة معادية".

واشار الى ان "ضرورة انهاء دور حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان وان تكون للاحزاب الرئيسية دور شفاف في هذا الاتجاه وقطع اي علاقة مع اي احزاب تهدد امن واستقرار دول الجوار وان تنسحب القوات التركية من اكثر من 40 نقطة تمركز لها على ارض عراقية بعضها قواعد كبيرة لافتا الى ان ماتقوم به قوات انقرة يمثل خرق على الامن القومي العراقي".

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