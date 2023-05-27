اتحاد الكرة يدخل المرحلة الثانية من برنامج FIFA لتحليل بيئة اللعبة

2023/05/27 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دخل الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم المَرحلةَ الثانية من برنامجِ الاتحادِ الدوليّ للعبة FIFA ضمن برنامجِ تحليلِ بيئة كرةِ القدم التي تعتمد على جمع المعلوماتِ والبيانات والأنشطةِ من خلال الاجتماع الذي أقامه الاتحادُ الدولي.

ومثّل الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم في الاجتماع المديرُ الفنيّ للاتحاد وكالةً وسام نجيب اصليوه"، فيما رعت دائرةُ التطوير في الاتحادِ الدوليّ لكرةِ القدم FIFA، ولمنطقةِ غرب آسيا، الاجتماعَ، وبإدارةِ المُديرِ الفنيّ الدكتور "بلحسن ملوش"، وبمُشاركةِ جميع المُدراء الفنيين لمنطقةِ غرب آسيا.

وتضمن اجتماع الاتحاد الدوليّ لكرةِ القدم التطرقَ إلى تحليل بيئةِ كرة القدم، والاعتماد على برامجَ لجمع المعلومات والبياناتِ الخاصّة باللاعبين، وكذلك الأنشطة التي يقومُ بها كلُ اتحادٍ وطنيّ، ومن خلالها يتمّ تحليل بيئة الاتحادات الوطنيّة، وتقسيم العمل وفقاً لـ (تعليم المدربين، وبرنامج الجذور، شباب النخبة، كرة الصالات والشاطئيّة، الكرة النسويّة، والمسابقات، الأندية، الحكام).

وكان الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم قد استوفى المَرحلةَ الأولى من برنامج تحليلِ بيئة كرةِ القدم.

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