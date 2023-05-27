2023/05/27 | 22:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BtnzJmawoK8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء يحيى رسول لـ"دجلة": مجلس تحقيقي ويعاقب وفق القانون كل ضابط "يسهر في النوادي الليلية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء يحيى رسول لـ"دجلة": مجلس تحقيقي ويعاقب وفق القانون كل ضابط "يسهر في النوادي الليلية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).