اية الله المدرّسي يدعو شيوخ العشائر الى التفقه بالدين

2023/05/27 | 22:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر اية الله السيد محمد تقي المدرّسي ،

من خطورة المد الثقافي المادي، الذي يصل

الى ابناءنا من خلال الإنترنت وشبكات

التواصل الاجتماعي التي تحاول ترميز

أشخاص تافهين وتنصيبهم كقدواتٍ

لشبابنا، واصفاً هذه ا

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