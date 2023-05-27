الإفراج عن لبنانيين موقوفين في الإمارات بعد وفاة سجين

2023/05/27 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُفرج عن مواطنين لبنانيين موقوفين في الإمارات العربية المتحدة منذمارس، حسبما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، السبت، بعد أسابيع من وفاة لبناني كان موقوفا.

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