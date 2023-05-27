رودريغو يعزز حظوظ ريال مدريد بالوصافة بثنائية في مرمى اشبيلية

2023/05/27 | 22:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد (أ ف ب) – قاد المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد الى تعزيز حظوظه في إنهاء الموسم في الوصافة، عندما سجل له ثنائية الفوز على مضيفه إشبيلية 2-1 السبت على ملعب “رامون سانشيس-بيسخوان” في افتتاح المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.وقلب النادي الملكي الطاولة على مضيفه الاندلسي الذي […]

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