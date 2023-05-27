نائب: جهات متنفذة تشرف على تحويل الاراض الزراعية الى سكنية

2023/05/27 | 23:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن محافظة بابل ياسر وتوت وجود جهات متنفذة تقوم بالاستيلاء على الاراض الزراعة وتحولها الى اراض سكنية.

وقال وتوت في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك جهات متنفذة تقوم بالاستيلاء على الاراض الزراعية وتحولها الى اراض سكنية في عموم محافظات العراق”.

واشار النائب الى ان “عدم علمه بانتماءات هذه الجهات”، داعيا من “يمتلك المعلومات الكافية لتزويد الجهات المختصة بها”.

ويوم امس، اتهم الناشط المدني سلام حربة بعض تجار الاراضي بالتعاون مع بعض الموظفين في ديوان محافظة بابل ودائرة التخطيط العمراني ودوائر الكهرباء والماء والبلدية والزراعة، بشراء الاراضي الزراعية في عموم محافظة بابل وتحويلها الى احياء سكنية عشوائية.

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