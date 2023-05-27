2023/05/27 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل النجم البرتغالي في تحقيق أي لقب هذا الموسم بعد تعادل فريقه النصر أمام الاتفاق (1-1) ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم، السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد بطلا للدوري السعودي.. وموسم صفري لرونالدو مع النصر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد بطلا للدوري السعودي.. وموسم صفري لرونالدو مع النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).