2023/05/27 | 23:25 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناصر الأسدي: هذا المشروع يخدم العراقيين بنسبة 60% بينما يخدم الاخرين 40% فقط) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناصر الأسدي: هذا المشروع يخدم العراقيين بنسبة 60% بينما يخدم الاخرين 40% فقط) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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