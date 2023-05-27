2023/05/27 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WXd0b9vExzc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعليق أعمال اللجنة المالية النيابية.. تصويب أعمالها بات من الأمور الحتمية| الحصاد الاخباري 2023/5/27) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعليق أعمال اللجنة المالية النيابية.. تصويب أعمالها بات من الأمور الحتمية| الحصاد الاخباري 2023/5/27) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).